Verkoopprijzen Nederlandse industrie licht omlaag

DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen waren in juli opnieuw licht lager, na een kleine daling in juni. Gemiddeld daalden de afzetprijzen met 0,1 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni daalden de prijzen met 0,3 procent.

De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.

Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijzen van ruwe aardolie. In juli kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 23 procent minder dan een jaar eerder. In juni was olie ruim 21 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Aardolie-industrie

Producten van de aardolie-industrie waren in juli bijna 13 procent goedkoper dan een jaar geleden. In juni lagen de prijzen bijna 16 procent lager dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de chemische industrie waren vorige maand 3,7 procent lager dan een jaar eerder. In juni lagen de prijzen 2,5 procent lager dan in juni 2024.

In vergelijking met juni stegen de industriële afzetprijzen vorige maand met 0,1 procent. De prijzen op de buitenlandse markt stegen met 0,1 procent. Op de binnenlandse markt bleven de prijzen gelijk.