Oud-premier en voormalige first lady Zuid-Korea aangeklaagd

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 7:12
anp290825073 1
SEOUL (ANP/RTR) - Voormalig premier van Zuid-Korea Han Duck-soo wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid aan een opstand en voor meineed. De speciale aanklagers die de crisis rond het uitroepen van de noodtoestand in het land afgelopen december onderzoeken, hebben Han in de afgelopen weken meerdere keren ondervraagd.
De speciale aanklagers vroegen zondag bij de rechtbank al om een arrestatiebevel voor Han, die premier was onder Yoon Suk-yeol. Yoon zit al langer vast voor het uitroepen van de militaire noodtoestand begin december. Han werd waarnemend president toen Yoon werd geschorst, maar werd er al snel van beschuldigd dat hij Yoon zou hebben geholpen. Hij ontkende, maar nam enige verantwoordelijkheid voor de crisis omdat hij Yoon niet had kunnen weerhouden van het uitroepen van de noodtoestand.
Het Openbaar Ministerie in Seoul klaagt ook voormalig first lady Kim Keon-hee aan. Kim, de vrouw van Yoon, wordt verdacht van omkoping en andere vormen van corruptie en werd daarvoor eerder deze maand gearresteerd. In een reactie die haar advocaten vrijdag deelden, biedt Kim haar excuses aan voor de onrust en zegt zij zich te zullen verantwoorden voor de rechter.
