Verkoopsprong iPhone-maker Foxconn door dreiging tarieven

NEW TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - De Taiwanese iPhone-producent Foxconn heeft vorige maand de verkopen fors opgevoerd. Dit is waarschijnlijk het gevolg van versnelde bestellingen vooruitlopend op Amerikaanse tarieven die de zaken van klanten hard kunnen raken.

De omzet klom met 26 procent tot omgerekend bijna 19 miljard euro. Dit droeg bij aan het beste resultaat ooit voor de eerste vier maanden van het jaar, meldde het bedrijf maandag. Het concern verwacht een verdere groei in het lopende kwartaal, maar waarschuwt dat de impact van de veranderende geopolitieke situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.

Foxconn, ook bekend als Hon Hai Precision Industry, beschikt over een enorm iPhone-assemblagecomplex in de Chinese stad Zhengzhou. Daar wordt het merendeel van de iPhones in elkaar gezet voor het Amerikaanse Apple.

Bij de heffingen van president Donald Trump wordt voorlopig een uitzondering gemaakt voor elektronica. Maar er dreigen voor deze producten nog wel tarieven te komen.