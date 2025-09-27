Iran: VS eisten dat we al ons verrijkt uranium opgaven

TEHERAN (ANP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de Verenigde Staten hadden geëist dat Iran zijn volledige voorraad verrijkt uranium zou inleveren. In ruil zouden de sancties tegen Iran drie maanden worden uitgesteld. Pezeshkian noemt dit voorstel "onacceptabel".

De president was deze week in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en sprak daar onder anderen met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. Die zou een soortgelijk voorstel hebben gedaan. Pezeshkian zei eerder al dat de VS de Europese landen onder druk had gezet om harder op te treden tegen Iran.

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zetten vorige maand een mechanisme in gang om de opgeschorte sancties tegen Iran weer in te stellen. Als er geen deal wordt gesloten, gaan die op zondag in.

De sancties zijn bedoeld om te voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Teheran stelt dat het atoomprogramma daar helemaal niet voor bedoeld is.