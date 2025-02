Verlies socialemediabedrijf Trump verzesvoudigd

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het socialemediabedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump worstelt met grote verliezen en dalende omzet. Trump Media & Technology Group, waar het sociale netwerk Truth Social onder valt, heeft zijn werknemers vorig jaar wel beloond met meer dan 107 miljoen dollar in de vorm van aandelenpakketten, zo staat in het jaarverslag van de onderneming.

De omzet daalde afgelopen jaar met meer dan 12 procent tot 3,6 miljoen dollar, terwijl het verlies verzesvoudigde tot 401 miljoen dollar. Truth Social is het belangrijkste communicatiekanaal van Trump. De onderneming wil dit jaar ook financiële diensten gaan aanbieden. De nieuwe financiële tak met de naam Truth.Fi wil gaan investeren in onder meer beursgenoteerde fondsen en crypto's, en gaat 'America First-beleggingsproducten' ontwikkelen.

Trump Media & Technology Group is grotendeels in handen van Trump, met een belang ter waarde van 3,5 miljard dollar. Zijn aandelen worden beheerd door zijn zoon, Donald Trump jr.