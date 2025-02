Weer gijzelaars in Gaza overgedragen aan Rode Kruis

- Gewapende groepen in de Gazastrook hebben opnieuw gijzelaars overdragen aan vertegenwoordigers van het Rode Kruis. Het was afgelopen week enige tijd onduidelijk of de vrijlating zou doorgaan. Israël had gedreigd de oorlog in Gaza te hervatten als Hamas de afspraak niet zou nakomen.

De vrijlating van gijzelaars maakt deel uit van het bestand tussen Israël en Hamas. Die militante Palestijnse groep kondigde vorige week aanvankelijk aan de vrijlating van gijzelaars te zullen opschorten. Hamas verweet Israël toen gemaakte afspraken niet na te komen. Israël reageerde woedend. Na internationale bemiddeling werd duidelijk dat de geplande vrijlating van Sagui Dekel-Chen, Sasja Troepanov en Yair Horn toch zou doorgaan.

Hamas hield twee van de gijzelaars gevangen, Islamitische Jihad de derde. Een week geleden kwamen ook gijzelaars vrij. Toen ontstond naderhand ophef omdat ze er ernstig verzwakt uitzagen.