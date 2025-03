Verliezen op Europese beurzen door zorgen om handelsstrijd Trump

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan door zorgen over een verdere escalatie van de handelsstrijd van de Amerikaanse president Donald Trump. Beleggers reageerden op de aankondiging van Trump om importheffingen van 25 procent in te voeren op alle auto's en auto-onderdelen die buiten de VS worden gemaakt. Onder meer autoconcerns leverden aan beurswaarde in.

BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz gingen met verliezen tot bijna 3 procent de handel uit in Frankfurt. In Parijs verloor Stellantis, bekend van merken als Opel, Peugeot en Fiat, ruim 4 procent. In Amsterdam was staalconcern ArcelorMittal met een min van dik 4 procent de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. De belangrijkste beursgraadmeters in Europa gingen eveneens omlaag. De AEX-index aan het Damrak raakte 0,3 procent kwijt op 914,68 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt gingen de belangrijkste indexen tot 0,7 procent omlaag. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, steeg wel 0,1 procent tot 875,84 punten.