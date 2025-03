WASHINGTON (ANP) - De Amerikanen eisen nog meer economische macht in Oekraïne. De Verenigde Staten dringen aan op de controle over alle belangrijke toekomstige investeringen in infrastructuur en delfstoffen, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg News.

Volgens Bloomberg kan Washington met die invloed mogelijk elke rol voor andere bondgenoten van Kyiv tegenhouden. Ook het Oekraïense streven om lid te worden van de Europese Unie kan worden ondermijnd.

De regering van president Donald Trump eist het "recht van eerste bod" op investeringen in een aangepaste partnerschapsovereenkomst met Oekraïne, volgens een concept van het document dat in handen is van Bloomberg. Als het akkoord wordt geaccepteerd, zouden de VS enorme macht krijgen bij projecten zoals wegen en spoorwegen, havens, mijnen, olie en gas en de winning van belangrijke mineralen.

Washington ziet het deels als compensatie voor de militaire hulp aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland.