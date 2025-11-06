Verliezen op Wall Street, eigenaar Snapchat wint na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten, waarbij vooral de techfondsen werden geraakt door hernieuwde zorgen bij beleggers over de sterk gestegen waarderingen van techbedrijven en de enorme investeringen in AI. Snap, het moederbedrijf van het populaire socialemediaplatform Snapchat, deed het juist wel goed op Wall Street dankzij positief ontvangen resultaten.

Snap werd bijna 10 procent hoger gezet. Het bedrijf kwam met een sterke omzetverwachting voor het lopende kwartaal en gaat daarnaast voor 500 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen. Verder meldde Snap dat Perplexity 400 miljoen dollar gaat betalen om de zoekmogelijkheden van de AI-startup in Snapchat te integreren.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 46.912,30 punten. De brede S&P 500 daalde 1,1 procent tot 6720,32 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,9 procent tot 23.053,99 punten. Op woensdag werden nog winsten geboekt.