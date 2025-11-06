Pleegzorgorganisatie noemt details uit strafzaak afschuwelijk

ROTTERDAM (ANP) - De details die naar buiten komen in de strafzaak tegen de Vlaardingse pleegouders zijn afschuwelijk en grijpen ons enorm aan. Dat laat pleegzorgorganisatie Enver in een verklaring weten. "We erkennen dat wij als organisatie de signalen niet op tijd hebben gezien en onvoldoende hebben ingegrepen."

Enver was een van de organisaties die betrokken waren bij de pleegzorg voor het toen tienjarige pleegmeisje uit Vlaardingen, dat ernstig is mishandeld. Daarvoor staan de pleegouders deze week terecht.

"Het raakt ons diep dat het in dit pleeggezin zo ernstig heeft kunnen misgaan", stelt Enver. "Dat een kind aan wie we bescherming hadden moeten bieden, zó tekort is gedaan, is hartverscheurend. Dit had nooit mogen gebeuren."

Tijdens de eerste dag van de rechtszaak donderdag kwam onder meer ter sprake dat het meisje in een kooi werd opgesloten en vastgebonden.