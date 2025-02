Verliezen op Wall Street na tegenvallende prognose Walmart

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen gesloten. Beleggers hadden oog voor de kwartaalcijfers van winkelgigant Walmart. De vooruitzichten voor dit jaar vielen tegen, wat leidde tot zorgen over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

Het aandeel van Walmart zelf verloor 6,5 procent. In het vierde kwartaal stegen de omzet en winst weliswaar, maar de prognose over de winstgevendheid in 2025 joeg beleggers schrik aan. De top van het bedrijf waarschuwde ook dat importheffingen voor verdere tegenslag kunnen zorgen.

De Dow-Jonesindex zakte mede door het koersverlies van Walmart 1 procent tot 44.176,65 punten. De S&P 500 verloor 0,4 procent tot 6117,52 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 19.962,36 punten.

Beleggers zijn ook minder zeker over het consumentenvertrouwen na tegenvallende cijfers over de verkopen in de Amerikaanse detailhandel die vorige week naar buiten kwamen, stipt een analist van Horizon Investments aan tegenover persbureau Reuters.

Op de beurzen speelde onzekerheid over het handelsbeleid van president Donald Trump, die dreigt met importheffingen tegen veel landen, ook een rol. De prijs voor goud steeg naar een nieuwe recordhoogte. Het edelmetaal wordt vaak als veilige belegging gezien in roerige tijden