Trump steunt Wilders: 'Nationalistische leiders verdienen lof'

De regering van president Donald Trump staat pal achter PVV-leider Geert Wilders , zegt een Witte Huis-functionaris tegen het internationale persbureau AFP. Gevraagd naar de Amerikaanse reactie op het laten klappen van het kabinet door Wilders over migratie zegt de functionaris die anoniem wil blijven dat Trump leiders steunt die "hun soevereiniteit en nationale identiteit beschermen".

"Nederland wordt, net als veel andere Europese landen, geconfronteerd met ernstige bedreigingen die verband houden met het opengrenzenbeleid en illegale migratie. Leiders die zich inzetten om hun burgers op de eerste plaats te stellen en de toekomst van hun land veilig te stellen, verdienen lof", aldus de ingewijde. Volgens de bron is de boodschap van Trump aan Europa duidelijk en moeten de leiders hun soevereiniteit en nationale identiteit beter beschermen via "sterke grenzen en de aanpak van illegale migratie - net zoals wij dat hier in de Verenigde Staten doen".

Trump bezoekt later deze maand Nederland voor de NAVO-top die in Den Haag wordt gehouden. Zijn regeringsleden hebben het de afgelopen tijd opgenomen voor de rechts-populistische politica Marine Le Pen uit Frankrijk en de rechts-radicale AfD in Duitsland.