Esther Ouwehand was een tijdje niet in de Kamer. Maar ze is weer terug, en dat is te merken. Eerst veegde ze voorzitter Bosma de mantel uit en sprak tegen hem haar vertrouwen uit dat hij nu niet lang meer voorzitter zal zijn. En toen was Dilan Yesilgöz. Die had op de vraag van Ouwehand geen antwoord ingestudeerd.