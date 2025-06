Skip Botox als je er aantrekkelijker uit wilt zien, glimlachen helpt veel beter

Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat (glim)lachen je aantrekkelijkheid bijna zes keer meer vergroot dan een botoxbehandeling.

Een Botox-injectie is zo gebeurd en is inmiddels ook heel betaalbaar. Voor een paar honderd euro verdwijnen je rimpels

Als echter het doel is om aantrekkelijker over te komen, blijkt uit een onderzoek dat een nog eenvoudigere procedure veel effectiever is: glimlachen.

Uit het onderzoek bleek dat de waargenomen aantrekkelijkheid van mensen die botox of fillers kregen gemiddeld met slechts 0,07 punt toenam op een schaal van zeven. Met andere woorden, iemand die vóór de behandeling een 4 uit 7 kreeg voor aantrekkelijkheid, had erna een 4,07 uit 7 gekregen. Dat schrijft The Times

Zo bleek bijvorbeeld dat alleen al glimlachen in plaats van een neutrale gezichtsuitdrukking de waargenomen aantrekkelijkheid met ongeveer 0,4 punt verhoogde op dezelfde schaal. Dat is een effect dat bijna zes keer groter is dan dat van Botox.

Make-up biedt een nog grotere boost, namelijk ongeveer 0,6 punten. In vergelijking daarmee bood injecteerbare Botox slechts een zeer bescheiden rendement. De behandeling begint bij ongeveer € 300 en werkt door tijdelijk de zenuwsignalen naar de spieren te blokkeren, waardoor deze ontspannen en rimpels minder zichtbaar worden.

De studie, uitgevoerd in Nederland en gepubliceerd in het tijdschrift Perception , volgde 114 deelnemers die botox en fillers ondergingen. De veranderingen in hun uiterlijk werden beoordeeld door meer dan 3000 onafhankelijke beoordelaars. Er werden zorgvuldig voor-en-nafoto's gemaakt om de impact van variabelen zoals veranderingen in belichting, make-up of gezichtsuitdrukking te beperken.

Naast aantrekkelijkheid beoordeelden de beoordelaars een reeks karaktereigenschappen. "We zagen geen voordelen van de behandeling op hoe competent, intelligent, charismatisch, vriendelijk of betrouwbaar mensen werden gevonden", aldus Bastian Jaeger van de Universiteit van Tilburg, die het onderzoek leidde.

aantrekkelijk ze werden gevonden als potentiële partners voor de lange termijn. Na botox was er een kleine maar statistisch significante toename in hoe aantrekkelijk mensen werden gevonden voor een korte liefdesrelatie (de score ging met 0,09 punten omhoog), en een even bescheiden toename in platonische sympathie (nog een stijging van 0,09 punten). Er was ook een toename van 0,13 punten in hoe jeugdig mensen werden gevonden. Er was echter geen statistisch significante verbetering in hoeze werden gevonden als potentiële partners voor de lange termijn.

Wetenschappers proberen al lang te achterhalen wat een gezicht aantrekkelijk maakt. Hoewel gezichtssymmetrie kan bijdragen aan de waargenomen schoonheid, hebben studies aangetoond dat 'gemiddeldheid' (een maatstaf voor hoe goed gelaatstrekken overeenkomen met wat statistisch gezien typisch is), de helderheid van de huid en bepaalde verhoudingen – zoals de afstand tussen ogen en mond – ook een belangrijke rol kunnen spelen, naast culturele gebruiken en persoonlijke voorkeuren.

Dat Botox slechts een zeer geringe verbetering van de aantrekkelijkheid teweegbracht, zal artsen of oplettende waarnemers niet verbazen: één enkele sessie levert zelden dramatische veranderingen op. Toch geven liefhebbers van de behandeling vaak aan zich meer op hun gemak en zelfverzekerder te voelen in sociale situaties.