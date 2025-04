Verliezen op Wall Street nadat VS extra heffing China doorzet

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handelsdag uitgegaan. Beleggers verwerkten het nieuws dat de extra Amerikaanse importheffingen voor China volgens het Witte Huis op woensdag ingaan. Daarmee komen de tarieven van de Verenigde Staten op veel Chinese goederen in totaal uit op 104 procent.

De aankondiging wakkert opnieuw onrust aan over het handelsbeleid van president Donald Trump. Eerder op de dag toonde Wall Street juist nog wat herstel, na de onrust op de wereldwijde financiële markten in de afgelopen dagen. Maar de Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag 0,8 procent lager op 37.645,59 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,6 procent tot 4982,77 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 2,2 procent tot 15.267,91 punten.

Trump had maandag gedreigd om de importtarieven voor China met nog eens 50 procent te verhogen, tenzij Beijing zijn vergeldingsheffingen van 34 procent op Amerikaanse importen introk. Daarvoor kreeg China tot dinsdag de tijd. China heeft eerder gezegd "tot het einde" te blijven vechten tegen de Amerikaanse importheffingen.

Levi Strauss moest de winst van eerder op de dag weer inleveren en sloot 8 procent lager. Het jeansmerk boekte in het eerste kwartaal meer omzet en winst en handhaafde de verwachtingen voor het hele boekjaar, maar waarschuwde wel dat het moeilijk is om te voorspellen wat de impact van de handelstarieven op consumenten zal zijn. Levi's werkt samen met bedrijven uit 28 landen, waaronder Mexico, Vietnam en China.

Techaandelen als Nvidia en Super Micro Computer zagen ook de koerswinst van eerder op de dag verdampen en eindigden tot 3,9 procent lager. Zwaargewichten als elektrische autofabrikant Tesla (min 4,9 procent) en techconcern Apple (min 5 procent) drukten ook op het algehele beeld op Wall Street.

Bedrijven in de zorgsector als CVS Health, UnitedHealth en Humana gingen daarentegen tot ruim 10 procent vooruit. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is de regering Trump van plan om de vergoedingen voor de zorgverzekeraars volgend jaar meer te verhogen dan onder het voorstel van de vorige regering Biden.