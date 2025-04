7 gewoontes om op te geven als je gelukkiger wil zijn

Wie gelukkiger wil zijn, kan natuurlijk vaker sporten en iedere week met vrienden uit eten gaan. Je kunt ook de volgende eigenschappen aanpakken:

1. Jezelf met anderen vergelijken - Je weet nooit hoe iemands leven er precies uitziet. Grote kans dat je onderschat hoe lastig het leven ook voor diegene is. Je zal je fijner voelen als je stopt met vergelijken

2. Andere mensen proberen te veranderen - Het zal nooit lukken anderen naar jouw smaak te veranderen. Mensen groeien in hun eigen tempo en niet omdat jij dat wil

3. Bang zijn om te falen - Falen en daar van balen hoort bij het leven. Volgens psycholoog Guy Winch is het belangrijk fouten te onderkennen en ze met vrienden te bespreken, zodat onverwerkte gevoelens je niet gaan dwarszitten

4. Spijt hebben van dingen in het verleden - Spijt kan een functie hebben. Het kan zijn dat je er van leert, zodat je de volgende keer betere beslissingen neemt. Maar als je geobsedeerd bent met een fout uit het verleden, geeft dat stress, en stress helpt niet om betere te beslissingen te nemen

5. Veel van anderen verwachten - Dat kan alleen maar tot teleurstellingen leiden. In plaats van het koesteren van verwachtingen en je ongelukkig voelen als die niet worden ingelost, kun je beter zelf actie ondernemen, het zal je gelukkiger maken

6. Iedereen tevreden willen stellen - Wie dat probeert, stelt waarschijnlijk niemand tevreden en zichzelf al helemaal niet. Door nee te leren zeggen, wat eerst moeilijk zal zijn maar wat mettertijd makkelijker wordt, zal je je uiteindelijk gelukkiger voelen

7. Wrok koesteren - Het koesteren van wrok is vooral zwaar en ongezond voor jezelf. Dat geldt zeker als er ook sprake is van wraakgevoelens. Het is slecht voor je hart en je bloeddruk. Van vergeving, waarmee je iemand niet ontslaat van schuld, word je gelukkiger

Bron(nen): Business Insider