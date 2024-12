Verpact: nauwelijks hoger inzamelpercentage bij meer statiegeld

DEN HAAG (ANP) - Een hoger statiegeldbedrag op plastic flessen zorgt er nauwelijks voor dat mensen ze veel vaker inleveren. Dit zegt Verpact, dat namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen en onderzoek liet doen naar de hoogte van het statiegeld.

Jaarlijks moet 90 procent van de flessen en blikjes waarop statiegeld zit worden ingeleverd, maar dat heeft Verpact nog nooit gehaald. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dreigt hierom dwangsommen op te leggen aan de organisatie en vroeg Verpact onder meer de hoogte van het statiegeldbedrag te onderzoeken.

Eerder meldde Verpact te verwachten dat in 2024 78 procent van alle plastic drankflessen met statiegeld terugkomt. Het verhogen van het statiegeldbedrag heeft "minimale impact" op het inzamelpercentage, stelt de organisatie. Accountants- en advieskantoor PwC berekende dat het inzamelpercentage met een procentpunt stijgt als het statiegeldbedrag op kleine flesjes wordt verhoogd van 15 naar 25 cent. Als er 50 cent statiegeld zou komen op kleine flesjes en 1 euro op grote flessen in plaats van 25 cent, stijgt het percentage ingezamelde flessen met 4 procentpunt, aldus Verpact.

Andere landen

Het belangrijkste inzicht uit de onderzoeken is volgens Verpact dat het hebben van een inleverpunt in de buurt voor mensen de belangrijkste motivatie is om een statiegeldfles of -blikje in te leveren. De organisatie wil de komende jaren veel meer inleverpunten plaatsen om het inzamelpercentage op te krikken. Dit inzicht "bevestigt dat de gekozen aanpak van het fors uitbreiden van het aantal innamepunten de juiste is", stelt Verpact.

Verder wijst de organisatie erop dat een hoger bedrag in andere Europese landen niet nodig bleek om 90 procent van de statiegeldverpakkingen in te zamelen. Andere landen die dezelfde statiegeldbedragen hanteren voor kleine en grote flessen halen de 90 procent wel, ziet Verpact.

Openbare afvalbakken

Daarnaast zegt Verpact dat een hoger statiegeldbedrag niet in verhouding staat tot de bijkomende kosten en nadelige gevolgen hiervan. Als er meer statiegeld op flessen en blikjes zou zitten zou het risico groter worden dat openbare afvalbakken worden opengebroken.

Een woordvoerster van de ILT meldt dat de toezichthouder de onderzoeken van Verpact bestudeert. Over eventuele maatregelen vanwege de onderzoeken kan ze nog niets zeggen. "Zover zijn we nog niet."