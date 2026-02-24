ECONOMIE
CBS: 5000 minder vacatures in onderwijs

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 6:59
anp240226051 1
DEN HAAG (ANP) - In het schooljaar 2024/25 waren er 5000 vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs minder dan in het schooljaar ervoor. In het mbo en het speciaal basisonderwijs nam de vraag naar nieuwe werknemers juist toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Er waren vorig schooljaar vacatures voor 24.000 voltijdbanen in het onderwijs, dat zijn er duizend minder dan in het schooljaar 2023/24. Dat kan volgens het CBS onder meer komen door een kleiner budget om mensen te werven.
Alleen voor economiedocenten in het voortgezet onderwijs nam het aantal vacatures toe, met 17 procent. "Dat zou kunnen komen doordat leerlingen bepaalde profielen met dat vak kiezen", aldus Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. "Of misschien zijn er veel docenten gestopt of met pensioen gegaan, waardoor er meer vacatures zijn ontstaan."
Verwachte toename
In 2025 daalde het lerarentekort vergeleken met een jaar eerder, maar volgens het ministerie van Onderwijs neemt het waarschijnlijk de komende jaren weer toe, onder meer doordat veel docenten met pensioen gaan. Het lerarentekort en het aantal vacatures zijn volgens Van Mulligen "communicerende vaten", maar uit de cijfers valt niet te concluderen dat het gedaalde lerarentekort met het aantal vacatures samenhangt. "Het zou ook kunnen dat scholen gestopt zijn met werven omdat het geen zin heeft."
De cijfers passen in een algemene trend waarin het aantal vacatures afneemt. "Alleen in de zorg is er nog een toename van vacatures", aldus Van Mulligen.
