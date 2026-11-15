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Verstoring vliegverkeer VS houdt wellicht tot maandag aan

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De verstoring van het Amerikaanse vliegverkeer, veroorzaakt door een opstijgverbod, houdt wellicht nog een dag aan. Minister van Transport Sean Duffy verklaarde zondag dat het langer zal duren dan eerder aangekondigd om vliegtuigen, bemanningen en reizigers weer op de juiste plek te krijgen.
Eerder was aangekondigd dat zondag een einde zou komen aan de verstoring van het vliegverkeer. "Een volledig normale situatie wordt waarschijnlijk pas morgen bereikt", aldus Duffy bij ABC News. "Door de gebeurtenissen van vrijdag bevonden vliegtuigen en bemanningen zich niet op de juiste locatie. Het kost enige tijd om dat te herstellen."
Vrijdag en zaterdag vielen zeker 40.000 vluchten in de VS uit als gevolg van een technische storing bij de luchtverkeersleiding. Volgens Duffy gebeurde dit tijdens onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van oud materiaal. Er zou geen sprake zijn geweest van kwade opzet.
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