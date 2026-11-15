Estland kondigt sluiting grenzen met Rusland aan om sabotage

TALLINN (ANP) - Estland sluit vanaf 1 december zijn grenzen met Rusland. De Estse minister van Buitenlandse Zaken, Margus Tsahkna, schrijft op X dat dit is besloten naar aanleiding van bewijs dat "de Russische militaire inlichtingendienst GROe opdracht heeft gegeven tot een sabotageaanval op een Ests bedrijf in de defensie-industrie".

Tsahkna schrijft verder dat "vijandige acties tegen Estland gevolgen hebben". Het sluiten van de grenzen zou ervoor zorgen dat het moeilijker wordt voor Rusland om "vijandige activiteiten" in het land uit te voeren.

Meerdere EU-landen hebben eerder waarschuwingen gegeven over Russische hybride aanvallen, waaronder sabotageacties. Rusland ontkent deze aantijgingen.