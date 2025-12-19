ECONOMIE
Vertrouwen van consumenten blijft gelijk in december

Economie
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 7:03
DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in december onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De index voor het vertrouwen blijft staan op min 21. In november liet het vertrouwen nog de grootste verbetering zien in bijna 4,5 jaar.
Het vertrouwen ligt nog altijd ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 11). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).
Consumenten zijn in december iets negatiever over de economie dan in november. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden is iets verbeterd, terwijl het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden is verslechterd.
Ook vinden consumenten het moment voor het doen van grote aankopen in december een fractie minder ongunstig dan in november, waarmee de koopbereidheid iets is verbeterd.
