Vertrouwen van consumenten in mei verder afgenomen

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in mei verder verslechterd ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen staat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, flink onder druk. In april liet het consumentenvertrouwen al de op een na grootste daling ooit zien. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling van het vertrouwen groter.

Het cijfer dat de stemming meet, nam in mei af tot min 46, van min 44 in april. Het consumentenvertrouwen in mei ligt daarmee ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 11). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).