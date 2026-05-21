Werkloosheid in Nederland daalt licht naar 3,9 procent

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in april licht gedaald naar 3,9 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In maart zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. In februari lag de werkloosheid met 4,1 procent nog op het hoogste niveau in vier jaar.

In april waren er 397.000 werklozen. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 6000 per maand. Het aantal mensen met betaald werk nam in dezelfde periode toe met gemiddeld 3000 per maand.

Er waren volgens het CBS in april nog altijd meer werklozen dan een jaar geleden. Naast het aantal werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn en worden daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 1000 per maand.