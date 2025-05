Verzekeraar NN Group bij dalers op Damrak na nieuwe doelen

AMSTERDAM (ANP) - NN Group stond dinsdag bij de dalers op het Damrak. De verzekeraar maakte voorafgaand aan zijn beleggersdag nieuwe financiële doelen bekend. Het bedrijf mikt voor 2028 op een hogere kapitaalaanwas en vrije kasstroom, en groei van de winst per aandeel. Ook wil NN voor minstens 300 miljoen euro per jaar aan eigen aandelen inkopen. Topman David Knibbe sprak van ambitieuze plannen die het bedrijf verwacht te realiseren door groei in Europa, Japan en bij de schadeverzekeringsactiviteiten in Nederland. Het aandeel verloor 0,9 procent.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 928,32 punten. De index won maandag 0,8 procent door het uitstel van de Amerikaanse importheffingen op Europese goederen. Frankfurt won 0,1 procent, na een lichte verbetering van het Duitse consumentenvertrouwen. Parijs daalde 0,1 procent, ondanks een afkoeling van de Franse inflatie. In Londen keerden beleggers terug na een lang weekend en steeg de beurs 0,8 procent.