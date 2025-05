HEMA hoopt te kunnen profiteren van importheffingen VS aan China

AMSTERDAM (ANP) - De topvrouw van HEMA hoopt dat de winkelketen kan profiteren van de importheffingen die de Verenigde Staten hebben ingevoerd op producten uit onder meer China. Sommige producten die het bedrijf inkoopt, zoals kleding, komen uit China. De Europese Unie vreesde eerder voor dumping van veel Chinese producten vanwege de handelsspanningen.

De heffingen hebben volgens topvrouw Saskia Egas Reparaz nog geen impact op de toeleveringsketens van HEMA, maar hebben "zeker onze aandacht". Ze ziet dat de heffingen ook kansen bieden voor het bedrijf. "We gaan natuurlijk kijken wat er met de inkoopprijzen gebeurt. Als er kansen liggen dan pakken we die", zegt ze in een interview met het ANP over de jaarresultaten. "We verkopen een mix van producten uit de hele wereld. Misschien worden katoenproducten wat goedkoper omdat die uit China komen."

Tegelijk vindt ze het nog te vroeg om voorspellingen te doen over hoe de heffingen dit jaar uitpakken voor het bedrijf. "De situatie verandert continu, als je kijkt naar de afspraken die nu tussen Amerika en andere landen worden gemaakt." Over de risico's voor HEMA zegt ze: "Er zijn natuurlijk ook leveranciers die afhankelijk zijn van de Amerikaanse vraag."

Enkele weken geleden merkte het moederconcern van concurrent Action wel dat Chinese leveranciers betere deals hebben aangeboden aan Europese retailers. Topman Simon Borrows van 3i zei daarbij dat de handelsspanningen Europa een nog belangrijkere markt hebben gemaakt voor Chinese fabrikanten. Het grootste deel van dat voordeel zou volgens hem echter pas volgend jaar zichtbaar zijn in de winkels.