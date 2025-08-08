Vollering: gewichtsverlies niet enige manier voor succes

DEN HAAG (ANP) - Wielrenster Demi Vollering heeft opnieuw benadrukt dat gewichtsverlies niet de enige manier voor succes is. "Iedereen is anders" , zegt ze op Instagram. "Iedere atleet heeft een andere aanpak nodig. Gewicht verliezen is niet de ultieme oplossing. Voor mij gaat presteren om veel meer dan dat. Het gaat om kracht. Balans. Goede brandstof. Mentaal sterk zijn . En sneller herstellen dan alle andere renners. Zonder dat zal geen enkel nummertje op de weegschaal je sneller maken."

Vollering eindigde als tweede in de Tour de France Femmes. Ze moest in de laatste twee zwarte bergetappes Pauline Ferrand-Prévot voor laten gaan. De Franse winnares was vooral sneller omdat ze veel lichter is dan Vollering. Na de laatste rit kreeg de Nederlandse veel vragen over haar lichaamsbouw. "Natuurlijk kan ik een beetje gewicht kwijtraken", antwoordde ze. "Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil niet vel over been zijn. Ik ben bovendien een stuk langer dan zij. Dus het is heel simpel: ik kan nooit zo licht zijn als Pauline."