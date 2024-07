Verzekeraar vreest miljoenenschade Duitse wijnboeren door vorst

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Duitse wijnboeren hebben naar verwachting voor miljoenen euro's aan schade geleden door strenge nachtvorst in het voorjaar waardoor druivenoogsten verloren zijn gegaan. Dat zegt de grote Duitse verzekeraar Allianz. Duitsland behoort tot de grootste wijnproducenten van Europa, met bijvoorbeeld de bekende Riesling-wijn.

Door het milde weer aan het begin van dit jaar ontwikkelden jonge scheuten zich sneller, maar de strenge nachtvorst eind april zorgde ervoor dat veel van die scheuten stierven. Volgens Allianz was het de strengste voorjaarsvorst in meer dan veertig jaar. Dat kan volgens de verzekeraar leiden tot schade die in de vele miljoenen loopt. De exacte schade wordt nog vastgesteld.

Met name wijnproducenten in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg en in de wijnstreek Franken werden geraakt door de nachtvorst. Maar ook andere delen van Duitsland, waaronder de wijnstreek Saale-Unstrut in het oosten van Duitsland, werden getroffen.