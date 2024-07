Meer dan 500 arrestaties na dodelijke protesten in Bangladesh

DHAKA (ANP/AFP/RTR) - Na de golf van politiek geweld in Bangladesh zijn al zeker 532 mensen opgepakt, meldt een woordvoerder van de politie van de Bengalese hoofdstad Dhaka. Onder hen zijn ook leden van de oppositie. Bij de protesten zijn in een week tijd al 163 mensen omgekomen en raakten honderden agenten gewond.

Het protest begon bij jongeren die zich verzetten tegen de herinvoering van een omstreden quotasysteem voor overheidsbanen, waarbij bepaalde bevolkingsgroepen voorrang zouden krijgen. Maar het is uitgegroeid tot een breder verzet tegen het beleid van premier Sheikh Hasina.

In de hoop het geweld te verminderen, riep de belangrijkste studentenorganisatie van het land maandag op om de komende 48 uur niet te demonstreren. Dat was een reactie op een tegemoetkoming van het hooggerechtshof van Bangladesh, dat zondag aangaf de geplande herinvoering van het quotasysteem in een veel beperktere vorm door te zetten.

Onderzoek

De studenten willen dat de regering in ruil voor de onderbreking een einde maakt aan het geldende uitgaansverbod en de internettoegang in het land met 170 miljoen inwoners herstelt.

De Bengalese Nobelprijswinnaar uit 2006, Muhammad Yunus, riep wereldleiders en de Verenigde Naties op maandag "om alles te doen wat in hun macht ligt om een einde te maken aan het geweld". Yunus wil ook dat er een onderzoek komt naar de doden die zijn gevallen tijdens het protest.