Verzekeraars en banken onderaan AEX na onrust bij banken in VS

AMSTERDAM (ANP) - Investeerders, verzekeraars en banken eindigden vrijdag onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak. Beleggers reageerden op de onrust die bij enkele Amerikaanse regionale banken is ontstaan. Zion Bancorp en Western Alliance waarschuwden donderdag voor verliezen op grote leningen, waardoor beleggers twijfelen aan de stappen die deze banken zetten om risico's rond leningen te beperken.

De banken stellen slachtoffer te zijn geweest van fraude door hetzelfde bedrijf. Zion Bancorp heeft daarom een afschrijving van 50 miljoen dollar gedaan. Western Alliance zei het bedrijf te hebben aangeklaagd vanwege vermeende fraude rond een kredietfaciliteit.

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 955,86 punten. De MidKap eindigde 0,8 procent lager op 900,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten dalingen tot 1,8 procent zien.

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, de eigenaar van onder meer parfumerie- en cosmeticaketen Douglas, daalde 6,6 procent en stond onderaan de AEX. Techinvesteerder Prosus zakte 1,9 procent. De techinvesteerder heeft inmiddels ruim 98 procent van de aandelen Just Eat Takeaway.com, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, in handen. Het bedrijf start een zogenoemde uitrookprocedure om de rest te verwerven.

Verzekeraar Aegon, die vooral in de Verenigde Staten actief is, eindigde met een min van 4,4 procent. Branchegenoten NN Group en ASR verloren beide 1,6 procent.

De banken ABN AMRO (min 2,8 procent) en ING (min 2,7 procent) stonden ook bij de dalers. Levensmiddelenconcern Unilever was de grootste stijger en won 1,7 procent.

Basic-Fit klom 6,6 procent bij de middelgrote fondsen. De sportschoolketen heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw meer nieuwe leden gekregen. De omzet is in de eerste drie kwartalen van dit jaar ook toegenomen. Topman René Moos liet weten tevreden te zijn over de ontwikkelingen in het derde kwartaal en positief te blijven over de verwachtingen voor 2025 en daarna.

Flow Traders steeg 2,4 procent. De flitshandelaar profiteert doorgaans van onrust op de beurzen. BAM daalde 1,4 procent. Het bouwconcern kelderde een dag eerder al ruim 13 procent na een negatief analistenrapport.

Bij de kleinere fondsen zakte Sligro 4,6 procent. Beleggingsadviseur Oddo BHF verlaagde het advies voor de groothandelsketen.