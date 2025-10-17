ECONOMIE
Politie: zeven verdachten hielpen bij ontvoering Hoofddorp

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 17:53
anp171025186 1
HOOFDDORP (ANP) - Van alle zeven verdachten die zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp, wordt gedacht dat zij "een faciliterende rol" hadden. Dat laat een politiewoordvoerder weten. Alle zeven zijn inmiddels weer uit de cel, maar nog wel verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering.
Het onderzoek loopt nog en daarom zou het kunnen dat er meer aanhoudingen volgen, aldus de woordvoerder. Die zegt niet of nog naar een specifieke verdachte, zoals een opdrachtgever, wordt gezocht.
De 49-jarige vrouw werd op 8 oktober in de ochtend ontvoerd toen ze in haar auto onderweg naar haar werk was. De auto werd daarna op tien minuten van haar woning gevonden. Op zondag meldde ze zich weer bij haar huis. De politie wil vanwege het onderzoek en de privacy van het slachtoffer vrijdag ook nog niets kwijt over waar zij is vastgehouden en hoe ze weer thuis is gekomen.
