Verzekeraars krijgen ruim 100 schademeldingen oud en nieuw

UTRECHT (ANP) - Meer verzekeraars hebben in navolging van NN de eerste meldingen over schade rond oud en nieuw binnen. Bij Univé zijn tot nu toe 96 meldingen gedaan en bij ASR tussen de twintig en dertig. Univé schat dat de hoogte van de gemelde schade bij die verzekeraar 175.000 euro is.

Dat bedrag is volgens Univé relatief laag. "Het valt op zich mee, want sommige jaarwisselingen is het hoger geweest", verklaart een woordvoerder. Hij verwacht niet dat het uiteindelijke bedrag meer dan 200.000 euro zal worden. Bij Univé is vooral brandschade gemeld aan huizen, zakelijke panden en auto's. Een van de meldingen gaat over een woning die zoveel schade heeft opgelopen dat die onbewoonbaar is, stelt hij. Ook zijn volgens hem een schuur en een kapschuur uitgebrand, mogelijk door vuurwerk.

Bij ASR hebben mensen schade aan of in huis gemeld, die soms te maken heeft met vuurwerk. Wat precies is beschadigd, is volgens een woordvoerster nog niet bekend. Ze verwacht dat het aantal claims van schade rond de jaarwisseling nog oploopt. "Adviseurs hebben nog niet alle meldingen verwerkt of doorgegeven", licht ze toe. Tijdens de eerste drie dagen van vorig jaar kreeg de verzekeraar vijftig meldingen binnen.