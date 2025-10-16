Verzekeraars krijgen weer minder schadeclaims van woningbranden

DEN HAAG (ANP) - Verzekeraars hebben vorig jaar opnieuw minder schadeclaims van woningbranden gekregen. Ook het totaal uitgekeerde schadebedrag is afgenomen. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal schadeclaims na een woningbrand neemt sinds 2018 af. Vorig jaar ontvingen verzekeraars 46.923 claims, tegen bijna 52.000 in 2023. Het totaalbedrag dat verzekeraars vorig jaar uitkeerden kwam uit op 220 miljoen euro. In 2023 bedroeg dit 289 miljoen euro.

Het Verbond van Verzekeraars meldt dat ongeveer 46 procent van de branden is veroorzaakt door mensen. "We zijn blij dat het aantal brandclaims afneemt, maar preventie en bewustwording blijven belangrijk. Rookmelders zijn belangrijk, maar ook andere preventieve maatregelen", zegt algemeen directeur Richard Weurding.

Kortsluiting is in 14 procent van de branden de oorzaak en in ongeveer 9 procent een kapot of slecht werkend apparaat. Uit cijfers van de Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars eerste hulp biedt aan gedupeerden, komt naar voren dat accu's en andere batterijen mogelijk meer woningbranden hebben veroorzaakt. In 2024 werd 5 procent van de huisbranden vermoedelijk veroorzaakt door een accu van bijvoorbeeld een elektrische fiets, gereedschap, speelgoed, tablet of mobiel. In 2023 was dit nog 3 procent. Omdat er in Nederland meer elektrische fietsen en scooters zijn, stijgt volgens het Verbond van Verzekeraars ook het aantal branden die accu's veroorzaken.

Verder raadt het verbond het gebruik van goedkope nep-opladers uit het buitenland van webwinkels als AliExpress af. "Het is vragen om problemen als je dit soort apparatuur koopt", stelt Weurding. Hij roept mensen op de originele oplader te gebruiken die vaak wordt meegeleverd bij een apparaat. Dit verkleint volgens hem het risico op ongelukken, branden en wonden.

