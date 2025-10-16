ECONOMIE
Journalisten vertrekken uit Pentagon wegens omstreden beleid

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 2:59
anp161025005 1
WASHINGTON (ANP) - Tientallen journalisten hebben woensdag hun werkplek in het Pentagon ontruimd en hun perspassen ingeleverd vanwege het nieuwe persbeleid van het Amerikaanse ministerie van Defensie. In dat beleid staat onder meer dat journalisten als veiligheidsrisico kunnen worden bestempeld en dat zij geen ongeoorloofd materiaal mogen verkrijgen of gebruiken, ook als dat niet geheim is.
Nieuwsorganisaties hadden tot dinsdag de tijd gekregen om het nieuwe beleid te ondertekenen, anders zouden journalisten hun accreditatie en werkruimte verliezen. Zeker dertig nieuwsorganisaties weigerden dat. Volgens hen vormt het nieuwe beleid een bedreiging voor de persvrijheid.
Journalisten van onder meer The New York Times, The Washington Post, Fox News en The Associated Press liepen woensdag gezamenlijk de deur uit.
De Pentagon Press Association, die journalisten vertegenwoordigt die verslag doen van het Pentagon, beschreef woensdag als "een donkere dag voor de persvrijheid die zorgen oproept over een afnemende Amerikaanse toewijding aan transparantie in bestuur, publieke verantwoording binnen het Pentagon en de vrijheid van meningsuiting voor iedereen".
