Verzekeraars ontvangen eerste schademeldingen na jaarwisseling

DEN HAAG/UTRECHT (ANP) - Bij verzekeraars komen de eerste schademeldingen na de jaarwisseling binnen. Het gaat onder andere om brandschade aan auto's, woningen, schuren en schuttingen.

Enkele tientallen klanten met een opstal- of inboedelverzekering meldden schade bij NN. "Het gaat bijvoorbeeld om afgebrande schuren en schuttingen", zegt een woordvoerder. Ook kwamen rond de twintig meldingen binnen van schade aan auto's. "Daar zitten enkele uitgebrande auto's bij, maar het merendeel komt door gladheid of aanrijdingen tijdens de nieuwjaarsnacht", vertelt de zegsman van NN, dat naast Nationale-Nederlanden ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert.

ASR zegt dat via de alarmcentrale van de verzekeraar enkele tientallen schademeldingen zijn binnengekomen. Die variëren van dakbranden en ruitschade tot een woningbrand en brand in een café.

Vuurwerkverbod

"Onze alarmcentrale geeft aan dat het nog lijkt mee te vallen", laat een woordvoerster van ASR weten. "Hoewel het nog te vroeg is om een volledig beeld te kunnen geven", voegt ze eraan toe. Meldingen van mensen die via een adviseur of tussenpersoon verzekerd zijn, komen namelijk pas later binnen.

NN zegt dat het schadebeeld tot nu toe minder erg is dan een jaar geleden, maar waarschuwt ook dat dit kan veranderen doordat veel meldingen pas later binnenkomen.

Koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars komt later deze maand met een raming van de totale verzekerde schade die tijdens de nieuwjaarsnacht is ontstaan. Eerder schatte de brancheclub dat de schade minstens 5 miljoen euro lager kan zijn bij een algeheel vuurwerkverbod, dat naar verwachting van kracht is bij de volgende jaarwisseling. Rond de nieuwjaarsnacht van 2024 op 2025 was de verzekerde schade 15,5 miljoen euro.