Stadsherstel onderzoekt schade Vondelkerk: niet te bevatten

AMSTERDAM (ANP) - Stadsherstel Amsterdam noemt de brand in de Vondelkerk niet te bevatten. "Wij gaan onderzoeken wat de schade aan de kerk is en vanuit daar bekijken we wat we kunnen doen", zegt een woordvoerster. Stadsherstel Amsterdam is sinds 1996 eigenaar van de kerk die in de nieuwjaarsnacht voor een groot deel werd verwoest.

"Het verlies van deze prachtige kerk raakt ons allemaal", zegt ze. "Onze gedachten gaan uit naar de omwonenden, de vaste huurders van de kerk die hun werkplek kwijt zijn, en naar de mensen die de Vondelkerk hadden geboekt voor hun huwelijk, bedrijfsfeest, concert of andere bijzondere momenten. Wij doen er alles aan om vandaag en in de komende dagen te bekijken wat we voor hen kunnen betekenen."

In het kerkgebouw waren drie kantoren rond het middenschip gevestigd. Daarnaast wordt de kerk gebruikt door een geloofsgemeenschap. Het middenschip was te huur voor concerten, kerkdiensten, congressen, recepties en huwelijken.