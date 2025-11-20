Verzekeraars stellen meer fraudegevallen vast

DEN HAAG (ANP) - Verzekeraars hebben vorig jaar meer fraudegevallen vastgesteld. Volgens cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars ging het om ruim 9000 gevallen. Het gaat dan om fraude bij onterechte claims en het aanvragen van verzekeringen.

Dat zijn ruim duizend gevallen meer dan in 2023. Het bespaarde fraudebedrag door het vaststellen van die zaken bedroeg in totaal 95,6 miljoen euro. Dat is bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder en de hoogste besparing in vijf jaar tijd.

Als fraude is aangetoond, nemen verzekeraars maatregelen zoals afwijzing van de aangevraagde verzekering of claim, beëindiging van de polis, terugvordering van onderzoekskosten of aangifte bij de politie. Ook kan een fraudeur worden opgenomen in het gezamenlijke waarschuwingssysteem, het Extern Verwijzingsregister.

Dagelijks stelden verzekeraars gemiddeld 25 keer fraude vast. Daarmee werd dagelijks gemiddeld 260.000 euro aan schade voorkomen, aldus het Verbond.