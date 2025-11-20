Meta verwijdert Australische tieners in december van platforms

CANBERRA (ANP/AFP) - Australiërs jonger dan 16 jaar worden vanaf 4 december van Instagram en Facebook verwijderd. Dat heeft moederbedrijf Meta donderdag gemeld. Het Australische parlement stemde vorig jaar in met het instellen van een verbod op sociale media voor kinderen en tieners onder de 16 jaar. Dat gaat op 10 december in.

Meta liet weten dat het bedrijf al begint met het verwijderen van tieners van zijn platforms voordat het verbod van kracht wordt. Bedrijven die zich niet aan het verbod houden, riskeren forse boetes.

"Vanaf vandaag zal Meta Australische gebruikers die tussen de 13 en 15 jaar oud zijn, op de hoogte stellen dat ze de toegang tot Instagram, Threads en Facebook zullen verliezen", stelde het Amerikaanse techbedrijf in een verklaring. Voor 10 december moeten alle accounts van Australiërs onder de 16 jaar verwijderd zijn.

Volgens overheidsgegevens zijn er in Australië ongeveer 350.000 Instagram-gebruikers tussen de 13 en 15 jaar oud en 150.000 Facebook-accounts.