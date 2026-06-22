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Verzekeraars: veel schademeldingen uit Noord-Nederland na onweer

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 12:32
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TILBURG (ANP) - Verzekeraars zeggen veel schademeldingen te hebben ontvangen door het onweer van vrijdag- en zaterdagnacht. De meeste meldingen kwamen uit het noorden van Nederland.
Bij Interpolis en Centraal Beheer hebben zich tot nu toe ruim 1400 klanten gemeld. "Vooral in het noorden zien we veel meldingen: Groningen, Overijssel en Drenthe melden de meeste schade. Met name de dorpen en steden rondom Assen en Groningen zijn getroffen", stelt een woordvoerster.
NN, dat naast Nationale-Nederlanden ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert, heeft ruim 350 meldingen ontvangen. "Dat is meer dan in een normaal weekend. Veel van de schade heeft met water te maken", zegt een woordvoerder. Ook bij Interpolis en Centraal Beheer zien ze relatief veel lekkageschades.
De verzekeraars verwachten de komende dagen nog meer meldingen. "Meldingen via een adviseur komen later binnen", stelt de woordvoerder van NN.
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