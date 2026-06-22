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Peter Jan Rens getroffen door beroerte

Beroemd
door Désirée du Roy
maandag, 22 juni 2026 om 12:30
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Schrik rond Peter Jan Rens. De 75-jarige televisiepresentator is vorige week getroffen door een beroerte. Dat bevestigt het management van Johan Vlemmix aan Shownieuws, nadat eerder berichten verschenen via juicekanaal RealityFBI.
Rens zou donderdag samen met Vlemmix aanwezig zijn bij De Worstelshow in Den Bosch, maar verscheen onverwacht niet. Dat leidde tot vragen bij bezoekers.

Onwel tijdens gitaarspelen

Rens werd vorige week thuis onwel terwijl hij gitaar speelde. Volgens de informatie die via het management van Vlemmix naar buiten kwam, kwam hij weer bij door het geblaf van zijn hond. Op dat moment zou hij zelf niet hebben gedacht dat er iets ernstigs aan de hand was. Pas later sloeg de twijfel toe.

Johan Vlemmix vertrouwde het niet

Toen huisgenoot Johan Vlemmix thuiskwam, vertrouwde hij de situatie niet en schakelde hij medische hulp in. Rens werd vervolgens opgenomen in het ziekenhuis en moest daar vijf dagen blijven. Daardoor kon hij meerdere geplande activiteiten en optredens niet nakomen.

Stap voor stap herstellen

De presentator is inmiddels weer thuis. Volgens Vlemmix gaat het inmiddels voorzichtig beter met Rens, al moet hij de komende periode rust nemen om verder te herstellen.
Peter Jan Rens werd bij een groot publiek bekend met programma’s als De Grote Meneer Kaktus Show en Doet-ie 't of doet-ie 't niet.

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