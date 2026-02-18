StemWijzer voor kiezers in 258 gemeenten bij raadsverkiezingen

- In 258 gemeenten is de StemWijzer online gegaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. De stemhulp is afgestemd op de lokale partijen en onderwerpen die in een gemeente spelen.

De StemWijzer bestaat uit zo'n dertig stellingen. Die zijn opgesteld in samenwerking met lokale journalisten verbonden aan DPG Media, waaronder AD, NU.nl, De Stentor, het Parool, de Gelderlander, Brabants Dagblad en Tubantia. De stemhulp is via die media in te vullen. "Daarmee bereikt StemWijzer kiezers op die plek waar zij zich informeren over hun eigen gemeente op het juiste moment in aanloop naar de verkiezingen", meldt ProDemos, initiatiefnemer van de StemWijzer.

Gemeenten kiezen vaak voor één stemhulp. Het Kieskompas helpt kiezers in 49 andere gemeenten.

Eilandsraadsverkiezingen

In totaal doen 340 van de 342 gemeenten mee aan de verkiezingen. Wijdemeren gaat volgend jaar op in Hilversum en dus stemmen de inwoners van die gemeenten in november voor de nieuwe raad van de fusiegemeente.

De bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba doen niet mee aan deze verkiezingen. Caribisch Nederland houdt op 27 maart 2027 Eilandsraadsverkiezingen, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen.