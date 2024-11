Kabinet brengt belastingplan met handreikingen in veilige haven

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met het veel bekritiseerde belastingplan van het kabinet voor 2025. Ook een aantal oppositiepartijen stemde voor, waardoor het wetsvoorstel het ook in de Eerste Kamer lijkt te halen. Daar leek het lange tijd niet op, maar het kabinet kwam op het laatste moment met enkele cruciale handreikingen, voldoende om ook D66, CDA, SGP en ChristenUnie over de streep te trekken.

Op aandringen van deze partijen gaat het kabinet komend voorjaar met hen samen op zoek naar alternatieven voor de verhoging van de btw op onder meer cultuur, boeken en sport. De maatregel, die per 2026 moet ingaan, maakt nog wel deel uit van het belastingplan. Maar de christelijke partijen en D66 vertrouwen erop dat het kabinet alles op alles zet om de beoogde opbrengst van ruim 2 miljard euro ergens anders vandaan te halen.

Uitbaters van bijvoorbeeld hotels en vakantieparken lijken met lege handen te blijven staan. Ook zij verzetten zich hevig tegen de voorgenomen btw-verhoging op logies, kampeerplaatsen uitgezonderd. Maar in het debat over het belastingplan, dat zich tot vlak voor de stemmingen voortsleepte, werd duidelijk dat de Kamer het voor die categorie van minder belang vindt deze lastenverhoging te voorkomen.

Langgekoesterde wens SGP

De drie confessionele partijen vroegen met succes om aanpassingen waardoor giften voor zowel bedrijven als particulieren fiscaal aftrekbaar blijven. En de SGP zag een langgekoesterde wens in vervulling gaan met een aangenomen voorstel om de lasten voor gezinnen met één kostwinner te verlichten.

De wijzigingsvoorstellen van GroenLinks-PvdA, dat onder meer aandrong op meer lastenverlichting voor de laagste inkomens, haalden het niet. De grootste oppositiepartij stemde uiteindelijk tegen het belastingplan.

Extra schijf

Het belastingplan voorziet onder meer in de herinvoering van een extra schijf met een lager tarief in de inkomstenbelasting. Daardoor gaan alle werkenden over het eerste deel van hun inkomen minder belasting betalen.