Vicevoorzitter Federal Reserve treedt vervroegd af

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De vicevoorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Michael Barr, treedt vervroegd af. Dat meldt de Federal Reserve maandag. Barr vermijdt hiermee een mogelijke confrontatie met aankomend president Donald Trump over zijn positie.

"De functie van vicevoorzitter voor toezicht werd na de wereldwijde financiële crisis in het leven geroepen om meer verantwoordelijkheid, transparantie en verantwoording te creëren voor het toezicht en de regulering van het financiële systeem door de Federal Reserve", zegt Barr in een verklaring. "Het risico op een geschil over deze positie zou kunnen afleiden van onze missie", voegt hij daaraan toe.

In november zei Barr nog dat hij van plan was zijn volledige termijn uit te dienen toen hem werd gevraagd wat hij zou doen als Trump hem zou willen ontslaan.

Barr, die bij de Federal Reserve over het bankentoezicht gaat, was vicevoorzitter sinds juli 2022. Hij legt zijn functie uiterlijk 28 februari neer. Dat is ongeveer anderhalf jaar eerder dan zijn termijn eigenlijk zou aflopen, in juli 2026. Barr blijft wel aan als lid van de raad van bestuur van de Federal Reserve.