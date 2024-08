Indonesië schrapt omstreden verkiezingswet na grote protesten

JAKARTA (ANP/RTR) - De Indonesische regering heeft na grote protesten een omstreden verkiezingswet voorlopig teruggetrokken. Demonstranten probeerden het parlementsgebouw binnen te dringen en de politie moest ingrijpen met traangas en een waterkanon.

Ze waren boos over een wetsvoorstel, dat een uitspraak van het grondwettelijk hof ongedaan moest maken. Als de bondgenoten van president Joko Widodo, beter bekend als Jokowi, de wet door het parlement hadden kunnen loodsen, zou dat betekenen dat een van Jokowi's grootste tegenstanders zou worden uitgesloten van de verkiezingen voor de belangrijke gouverneurspost in hoofdstad Jakarta. Bovendien zou de jongste zoon van de president dan juist wel mee mogen doen aan lokale verkiezingen in Centraal Java komende november. Hij is eigenlijk nog te jong om zich verkiesbaar te stellen.

De demonstranten droegen borden waarop stond dat Widodo de democratie vernietigt. Sommigen stichtten brandjes bij de hekken van het parlementsgebouw. Ook in andere steden braken donderdag protesten uit, waarop de regering besloot het wetsvoorstel terug te trekken.

Huidig regeringstermijn

Maar het voorstel is niet helemaal van tafel. De parlementsvoorzitter heeft gezegd dat het voorstel niet meer wordt behandeld onder de huidige regeringstermijn. Die loopt nog maar tot oktober, als Widodo's aftreedt en plaatsmaakt voor Prabowo Subianto.

Widodo's oudste zoon wordt dan vicepresident, een functie waar hij eigenlijk ook te jong voor is. Het grondwettelijk hof, dat destijds werd voorgezeten door de zwager van de president, maakte een uitzondering voor hem. Activisten beschuldigen Widodo ervan dat hij een politieke dynastie probeert te creëren.