Vietnam bestelt Airbus-vliegtuigen bij staatsbezoek Macron

HANOI (ANP/RTR/AFP) - De Vietnamese luchtvaartmaatschappij VietJet heeft een bestelling geplaatst voor twintig Airbus-vliegtuigen van het type A330neo, bij het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Vietnam. Macron wil de banden met de voormalige Franse kolonie aanhalen. Het is het eerste staatsbezoek van een Franse president aan Vietnam in bijna tien jaar.

Met de bestelling zijn miljarden gemoeid en zij volgt op een vergelijkbare order bij Airbus van VietJet vorig jaar. De maatschappij zegt te willen groeien in Azië en ook langeafstandsvluchten naar Europa aan te gaan bieden. Naar verwachting worden bij het bezoek van Macron nog meer deals getekend, onder meer rond kernenergie, spoorwegtechnologie, vaccins en satellieten.

Het Zuidoost-Aziatische land is een van de sterkst groeiende economieën in de regio, maar dreigt veel last te krijgen van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump, bijvoorbeeld bij de export van kleding en schoeisel.