Basketballers Knicks boeken eerste zege tegen Pacers

INDIANAPOLIS (ANP/RTR) - De basketballers van New York Knicks geven zich nog niet gewonnen in de play-offs van de Eastern Conference in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Na twee thuisnederlagen wonnen de Knicks in Indianapolis met 106-100 van Indiana Pacers, dat in de best-of-seven serie nog wel leidt met 2-1.

Karl-Anthony Towns (24 punten) en Jalen Brunson (23 punten) waren de uitblinkers bij de Knicks, die een in het tweede kwart opgelopen achterstand van 20 punten moesten wegwerken. Bij de thuisploeg was Tyrese Haliburton de topscorer met 20 punten.

De ploeg die als eerste vier keer wint, plaatst zich voor de NBA-finale, waarin Oklahoma City Thunder of Minnesota Timberwolves de tegenstander is.