Vietnam boekt hoogste economische groei in tien jaar

HANOI (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Vietnam is in de eerste helft van dit jaar met ruim 7,5 procent gegroeid, de hoogste groei in meer dan tien jaar. Dat komt vooral door een sterke export. De Vietnamese economie profiteert ook in toenemende mate van het toerisme.

De groeicijfers werden enkele dagen bekendgemaakt nadat de Verenigde Staten een handelsakkoord hadden gesloten met Vietnam, na weken van zware diplomatieke onderhandelingen.

De export naar de VS is goed voor ongeveer 30 procent van de omvang van de Vietnamese economie. Vietnam is onder meer een belangrijke producent van sportschoenen en kleding, onder meer van het Amerikaanse merk Nike. Het land mikt voor heel 2025 op een economische groei van 8 procent.

Volgens de handelsdeal met de Amerikanen gaat Vietnam een heffing van 20 procent betalen op export naar de VS, met een heffing van 40 procent op doorvoer. Dat is fors minder dan eerder werd verwacht.