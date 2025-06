Vietnamese EV-bouwer VinFast begint productie in nieuwe fabriek

HANOI (ANP/RTR) - De Vietnamese producent van elektrische auto's (EV's) VinFast is zondag begonnen met de productie in een nieuwe fabriek in eigen land. Het is de tweede productiefaciliteit van VinFast in Vietnam die moet bijdragen aan de groeiplannen van het bedrijf.

De fabriek ligt in de centraal gelegen provincie Hai Tinh en heeft in eerste instantie een productiecapaciteit van 200.000 auto's per jaar. VinFast heeft al een grote fabriek in het noordelijke Haiphong die is ontworpen voor een productiecapaciteit van 950.000 auto's per jaar.

VinFast is ook bezig een nieuwe fabriek in India te openen. Dat zou volgende maand moeten gebeuren. De bouw van een fabriek in de Verenigde Staten heeft vertraging opgelopen. VinFast is onderdeel van het conglomeraat Vingroup dat is opgericht door de rijkste man van Vietnam, Pham Nhat Vuong.

VinFast wil jaarlijks wereldwijd 1 miljoen auto's verkopen om zo de concurrentie aan te gaan met onder meer Tesla en Chinese elektrische autobouwers. In Vietnam, met 100 miljoen inwoners, groeit de markt voor elektrische auto's sterk.