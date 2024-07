Vion ontkent varkensvlees op Chinese markt te dumpen

BOXTEL (ANP) - Vleesverwerker Vion in Boxtel stelt dat er geen sprake is van dumping van Europese varkensvleesproducten op de Chinese markt. Daarmee reageert het Brabantse bedrijf op het nieuws dat het centraal staat in een onderzoek van de Chinese overheid. Beijing verdenkt de ondernemingen van dumping, het tegen een kunstmatig lage prijs verkopen van producten op de Chinese markt.

Vion verwijst naar een reactie van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), die de belangen behartigt van werkgevers in de Nederlandse vleesindustrie. Voorzitter Laurens Hoedemaker van de COV zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het onderzoek van China zal uitwijzen dat er geen sprake is van dumping. "We hopen de wederzijds voordelige samenwerking met China voort te zetten, zodat we de Chinese consument kunnen voorzien van hoogwaardige, veilige en duurzame varkensvleesproducten uit Europa", zegt hij.

Het Chinese ministerie van Handel heeft donderdag bekendgemaakt drie bedrijven uit de Europese Unie centraal te stellen in een onderzoek naar dumping. Naast Vion zijn dat het Deense Danish Crown en het Spaanse Litera Meat. Het onderzoek zelf werd vorige maand al aangekondigd. Danish Crown meldde eerder "volledig toegewijd en transparant" mee te werken.