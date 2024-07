Leiders feliciteren Von der Leyen met herverkiezing

STRAATSBURG (ANP) - Ursula von der Leyen heeft de eerste felicitaties ontvangen voor haar herverkiezing als voorzitter van de Europese Commissie. Onder anderen de premier van Polen en de Duitse bondskanselier stuurden gelukwensen.

De herverkiezing is "een duidelijk teken van ons vermogen om te handelen in de Europese Unie, zeker in moeilijke tijden", zegt bondskanselier Olaf Scholz. "Europeanen rekenen op ons om Europa vooruit te helpen. Laten we dat samen doen!"

"Het zijn moeilijke tijden, maar met je moed en doorzettingsvermogen, ben ik ervan overtuigd dat je het geweldig zal doen", zegt de Poolse premier Donald Tusk.

Ook minister-president Dick Schoof heeft Von der Leyen gefeliciteerd.