Vlaamse waakhond waarschuwt voor concentratie in mediasector

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Vlaamse toezichthouder op de media waarschuwt in een dinsdag verschenen rapport voor de grote concentratie van uitgevers en zenders in de Belgische mediasector. Vijf mediagroepen, waaronder het ook in Nederland actieve DPG Media, Mediahuis en Roularta, hebben 80 tot 100 procent van de Vlaamse mediamarkt in handen.

Door dalende verkoopcijfers en advertentieopbrengsten en hoge kosten staat vooral de geschreven pers in Vlaanderen zwaar onder druk. Om de inkomsten te verhogen, verkopen mediabedrijven advertenties. Maar zij krijgen steeds meer concurrentie van internationale concerns als Google, Facebook en Amazon. Hierdoor neemt de financiële druk toe bij de media en komt de lokale diversiteit in het geding, aldus de Vlaamse Regulator voor de Media.

In Nederland ging de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder dit jaar nog onder voorwaarden akkoord met de overname van RTL Nederland door DPG Media, waardoor tal van kranten en tv-zenders in ons land onder één dak kwamen.